Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı - Son Dakika

MANİSA'da, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler uygulanmaya devam ederken, bir yandan da yaklaşan Ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı. Bir araya gelerek imece usulü yufka ekmek ve erişte yapan kadınlar, maske takmanın yanı sıra sosyal mesafeyi koruyarak, evde mesai yapıyor.

Alaşehir'in Delemenler Mahallesi'nde oturan Fadime Kaya, Fatma Özkan ve Sevgi Kocaman, Ramazan ayı hazırlıklarına imece usulü olarak yufka ekmek yaparak başladı. İlk gün Özkan'ın evinde toplanan kadınlar, oklava ve merdane yardımıyla açtıkları incecik hamurları, kızgın sacda odun ateşinde pişiriyor. Yufka ekmek yapımına sırasıyla, Sevgi Kocaman ve Fadime Kaya'nın evlerinde devam edecek olan kadınlar, her aile için kişi başı ortalama 50 yufka üretiyor. Ardından da erişte keseceklerini belirten Sevgi Kocaman, "Yufka ekmeğin en büyük özelliği alevli odun ateşinde pişirilmesidir. Yufkaya ve erişteye alevli ateş özel bir lezzet verir. Ateşte kızartılan yufka uzun süre bozulmadan durabilir. Ramazan ayı süresinde tok tuttuğu gerekçesiyle her evde yapılan yufka ve eriştelerimi sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi takarak bizler de imece usulü yapmaya başladık" dedi.Kocaman, yörede Ramazan ayı boyunca yoğurt, peynir gibi pek çok ürünün evlerde hazırlandığını da kaydetti.