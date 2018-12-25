Alaşehir'de Kar Yağışı
1 saat önce
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.
Bugün akşam saatlerinde Alaşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Etkili olan yağışın ardından sokaklara inenler, kar oynamanın keyfini çıkarttı. Araçların üzeri yaklaşık 5 cm kar ile kaplanırken, yağışının dağ köylerinde hala sürdüğü öğrenildi. - Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:53 Kaynak: DHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı