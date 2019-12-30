Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika

Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Belediye ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışırken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ilçede şu an kapalı yolun bulunmadığını açıkladı.


Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinin yollarını açık tutmak için Alaşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde dün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerimizde ekiplerimiz aralıksız olarak hizmet vererek, yolların kapanmasını engellemeye çalışıyorlar. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok. Zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Amacımız yollarımızı açık tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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