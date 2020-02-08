Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı - Son Dakika

Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle yolları ekiplerin çalışması sonrası kullanıma açıldı.

Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle yolları ekiplerin çalışması sonrası kullanıma açıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal mahallelerin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatılırken Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonucunda kapalı olan 16 mahallenin yolları ulaşıma açıldı.


Kapanan yolların ulaşıma açıldığını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kar yağışı nedeniyle kapanan 16 mahallemizin yolları, zaten hazır durumda olan ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilerek, gece gündüz demeden çalışma yapıldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu kapalı yolumuz kalmadı" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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