Alaşehir'de karla mücadele - Son Dakika
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Alaşehir'de karla mücadele

16.02.2021 10:53
Alaşehir'de karla mücadele

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Alaşehir Belediyesi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlar ile yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerin sıkıntı yaşanmaması için karla mücadele ekibi kurduklarını söyledi. Öküzcüoğlu, "Salı günü semt pazarımız kuruluyor. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimiz okullarına giderek yüz yüze eğitime devam edecekler. Sokaklar ile semt pazarlarında ve yollarda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gün boyu sürdürdük" diye konuştu.

'SABAHA KADAR ÇALIŞACAĞIZ'Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Tek de yollarda buzlanma olduğunu, ulaşımın aksamaması için sabaha kadar çalışacaklarını söyledi.Evrenli Mahallesi Muhtarı Kamil Külcü ise, "Saat 02.30'da yollarımız, Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun gayretleriyle açıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Kozluca Mahallesi Muhtarı Adem Gezer de "Saat 03.30 yollarımız tuzlandı. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun gayretleriyle yollarımız ulaşıma kapanmadı" ifadelerini kullandı.


Alaşehir'de karla mücadele
Alaşehir'de karla mücadele
Alaşehir'de karla mücadele
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Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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