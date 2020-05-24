Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı - Son Dakika

Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı

Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı Kiraz ihracatında yüzde 10 artış bekleniyor İhracatçı Ali Uçak: "Geçen yıl ülke genelinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımızı tahmin ediyorum.

Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı

Kiraz ihracatında yüzde 10 artış bekleniyor

İhracatçı Ali Uçak: "Geçen yıl ülke genelinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımızı tahmin ediyorum. Bu sene bu rakamı yüzde 10 arttırmayı bekliyoruz. Çünkü rekolte yüksek"

"Korona virüs tarımı ön plana çıkardı. İnsanlar evde kaldıkça meyve sebze tüketimi daha çok oldu, tarıma zararı olmadı"

"Geçen sene devlet büyüklerimizin uğraşları sonucu Çin'e ihracatımız başladı. Bu sene Çin'e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız"

"Uçak kargoda devlet büyüklerimiz bize destek sağlarsa, nakliye ücretlerini biraz normal seviyeye indirirse inanın Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya da mal satarız"

MANİSA - Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı. Geçtiğimiz yıla göre hem kalitenin hem de verimin daha iyi olduğu kirazda ihracatçılar, bu sene ihracatta yüzde 10'luk bir artış bekliyor.

Türkiye'de kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'nın yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işleme tesisleri, dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Soğuk hava tırlarıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek, ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze- meyve ihracatçılarından Ali Uçak, 10 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi. Kiraz sezonun hayırlı olmasını dileyen Uçak, "10 gün önce 'Burlat' türü kirazla sezona başladık. Bu kiraz raf ömrü az olduğu için genelde iç piyasaya gidiyordu. Dün itibari ile 'Napolyon' ve 'Ziraat 0900' dediğimiz Salihli türü kiraz alımlarına da başladık. Bugün Allah nasip ederse ilk tırlarımızı da çıkarıyoruz. Rekolte geçen yıla oranla kalite ve rekolte yönünden daha iyi. Ziraat danışmanlarımız yapmış oldukları saha çalışmasında rekoltede yüzde 15- 20 civarında bölge bölge artış bekliyor. İnşallah onu da yakalayacağız. İhracatçımız çok hevesli. Geçen sene sadece Alaşehir gümrüğünden çıkan kiraz ihracatımız tam net rakam olmamakla birlikte 350 milyon doların üzerindeydi. Kiraz ihracatının yüzde 60'ı da Alaşehir gümrüğünden çıkmaktadır. Yüzde 40'ını da diğer gümrüklerden koyduğunuz zaman ülke genelinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımızı düşünüyorum. Bu sene bu rakamı yüzde 10 arttırmayı bekliyoruz. Çünkü rekolte yüksek" dedi.

"Korona virüs tarımı ön plana çıkardı"

Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın korona virüsten bir an önce kurtulmasını dileyen Uçak, korona virüsün tarımı ön plana çıkardığını vurguladı. Uçak, "Çok zor bir süreçti ama bu zor süreci başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız yapmış olduğu uygulamalarla diğer ülkelere oranla en az hasarla atlatan ülke olmamızı sağladılar. Bundan dolayı bütün devlet büyüklerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, herkes duyarlı oldu. Devlet büyüklerimiz yasaklar kurallar koydu, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bu kurallara uydu. Korona virüs bence tarımı ön plana çıkardı. Şunu gördük ki bir ülkenin tarımı yoksa hiçbir şey yapamaz. Çiftçimiz, ihracatçımız ön plana çıktı. Türkiye'de tarım üreticisi çalışkanlığı bakımından dünya sıralaması birinci gelir. Çünkü onun geleceği, kendi üretimine duymuş olduğu saygı, yapmış olduğu özveri ve çalışkanlık... Tarım ürünlerimiz kendi ülkemize yettiği gibi tüm dünyada yetecek kadar var. Allah'a şükür tarım işçimiz çalışkan, ihracatçımız çalışkan. Hem üretiyoruz hem ihracatı yapıyoruz, hem tüketiyoruz kimse merak etmesin tarımda sıkıntı olmaz. Aksine bu hastalık tarıma da yaradı. İnsanlar evde kaldıkça meyve sebze tüketimi daha çok oldu, tarıma zararı olmadı" diye konuştu.

Korona virüse karşı işletmelerinde gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Uçak, konuşmasına şöyle devam etti: "İşletmemizin girişinde dezenfekte koridoru kurduk. İşe giren kardeşlerimiz önce orada dezenfekte oluyor, ateşi ölçülüyor, öyle işletmemize alıyoruz. İçeride her çalışanı koruyacak şekilde araya perde koyduk. Çalışanlarımızın arasına şeffaf perdeler koyarak önlemimizi aldık. Maskesiz, eldivensiz hiçbir personelimiz işyerimize girmiyor. İşletmelerimize gelen misafirimizin de ateşi ölçülüyor, dezenfekte tünelinden geçiriliyor"

"Çin'e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız"

Uzun yıllardır uğraştıkları Çin'e ihracat sürecinin geçen yıl başladığını hatırlatan Uçak, "Geçen sene devlet büyüklerimizin uğraşları sonucu Çin'e ihracatımız başladı. Bu sene Çin'e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız. Bunun için tüm bağlantılarımızı yaptık. Uzak Doğu'ya da uçak kargoyla kiraz gönderiyoruz. Fakat ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum; uçak kargoda bize destek olun, nakliye ücretleri çok yüksek. 1 kilogram kirazın nakliyesi 2 dolar. Böyle olunca çok fazla maliyet biniyor, mal satamıyoruz. Ama bu uçak kargoda devlet büyüklerimiz bize destek sağlarsa, nakliye ücretleri biraz normal seviyeye indirirse inanın Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya da mal satarız" dedi.

Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı

Alaşehir, Ali Uçak, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı 40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı         
13:28
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi         
13:08
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor         
13:08
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü         
13:01
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü         
12:55
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz         
12:46
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu         
12:43
Kaza yapan sürücü, Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı         
12:18
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı         
12:14
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı         
12:07
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli" diyerek eleştirdi         
12:04
Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?' Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?'         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 17:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]