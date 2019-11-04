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Alaşehir'de Kızılay Haftası kutlandı

8 saat önce

Alaşehir Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü ile Alaşehir Kızılay Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri Şehit Feti Sekin Gençlik Merkezi'nde kutlandı.

Alaşehir'de Kızılay Haftası kutlandı, System.String[]

Alaşehir Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü ile Alaşehir Kızılay Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri Şehit Feti Sekin Gençlik Merkezi'nde kutlandı.


Kızılayın anlatıldığı, şiirlerin okunduğu, sinevizyon gösterileri ve skeçlerin oynandığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaşehir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Şerafettin Güçlü, Kızılay çalışmaları ve anlamı hakkında bilgiler vererek, "En değerli varlık için, sağlık için her yerde her zaman kızılayı görebiliyoruz." dedi.


Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı ise, "İnsanca yaşamak, dil, din, ırk ayırt etmeden tüm dünya çapında yardımları ulaştırabilen kuruluştur Kızılay. Savaşta, afette, depremde her zaman elini uzatır Kızılay. Dost demeden, düşman demeden, yaz demeden, kış demeden, doğru yanlış demeden yardım elini uzatır Kızılay. Bu yılki sloganımız; Sensiz olmaz." diye konuştu.


Öğrenciler tarafından canlandırılan 'Vampiray Kan Alma Merkezi' adlı skeç ise büyük alkış aldı. Tören sonunda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş Alaşehir Kızılay Derneği başkanı Hamdi Canlı, sivil toplum örgütleri, her okuldan temsilci öğrenci ve öğretmenler katıldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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