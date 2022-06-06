Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

06.06.2022 16:15
Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah 10.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (33) yönetimindeki 35 N 1933 plakalı otomobil, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü E.B. ve yolcu konumunda bulunan İ.T. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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