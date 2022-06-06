Kaza sabah 10.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (33) yönetimindeki 35 N 1933 plakalı otomobil, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü E.B. ve yolcu konumunda bulunan İ.T. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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