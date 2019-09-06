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Alaşehir'de Koray Avcı rüzgarı

2 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Üzüm Festivali ve 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser veren sevilen şarkıcı Koray Avcı, ilçedekilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alaşehir'de Koray Avcı rüzgarı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Üzüm Festivali ve 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser veren sevilen şarkıcı Koray Avcı, ilçedekilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen Alaşehir Üzüm Festivali etkinlikleri 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü ile kapanışını yaptı. Etkinliklerin son gününde sevilen şarkıcı Koray Avcı, birbirinden coşkulu şarkılarını Alaşehirliler için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koray Avcı zaman zaman sahnede türkülerle halk oyunu oynadı. Sahneden inerek hayranlarının yanında şarkılarını seslendiren Avcı, 25 yaşındaki engelli Anıl Yener'in yanına giderek "Beni böyle çaresiz bırakma, söylediklerimi kafana takma" şarkısını birlikte söyledi.

Konserde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ""30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla başlayan 2. Alaşehir Üzüm Festivalimizde, Alaşehir Kongremizi yaptık, ilk kez kelter yarışması yaptık, en güzel üzüm yarışması, üzüm güzeli yarışmalarını yaptık. İlk kez kadınlarımızın aile ekonomisine destek verebilmelerini sağlamak amacıyla Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifini kurduk. Bugün festivalimizin son gününde ünlü sanatçı Koray Avcı ile doyasıya eğlendik. Amacımız festivalimizle Alaşehirimizi ve üzümümüzü tanıtmaktı. Bunu da başardık. Konserlerimize ve etkinliklerimize katılarak destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Koray Avcı'ya çiçek ve Alaşehir üzümü hediye etti.

(Hüseyin Keskin/İHA)

Koray Avcı, Alaşehir, Manisa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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