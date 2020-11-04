Alaşehir'de koronavirüs denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Uluderbent Mahallesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Uçgun, vatandaşlara Kovid-19'dan korunma yöntemlerini anlattı.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulduğu takdirde virüsün bulaşma riskinin en aza indirildiğini belirten Uçgun, "Sağlık en büyük önceliğimiz. Vatandaşımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da kurallara uyup bize destek olursa çok mutlu oluruz. İnşallah hep beraber güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

Uçgun, Uluderbent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde doktor ve filyasyon ekibiyle görüşerek mahalledeki izolasyon sayıları hakkında bilgiler aldı.