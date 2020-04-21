Alaşehir'de koronavirüs tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu oldu - Son Dakika

Alaşehir'de koronavirüs tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişi, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişi, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Alaşehir'de yaşayan 9 kişi, 15 Nisan'da koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri gerçekleştirilen hastalar, sağlıklarına kavuşunca bugün taburcu edildi. Taburcu edilenlerden 7'sinin, karantina altındaki Caber Fakılı Mahallesi sakini olduğu öğrenildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Taburcu olan 9 vatandaşımız, 15 Nisan'da tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan hastalarımız bugün taburcu edildi. Devlet hastanesi personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Birlikte kazanacağız, evde kal Alaşehir" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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