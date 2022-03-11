Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, marketlere yönelik "stokçuluk" ve " fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri; Kavaklıdere, Uluderbent ve Yeşilyurt mahallerindeki marketlerde fiyat ve stoklara ilişkin denetim yaptı. Marketlerin reyonları, sıvı yağ stokları ile diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişim incelendi.

Yetkililer, marketlere yönelik bu denetimlerin devam edeceğini belirtti.