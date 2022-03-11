Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

11.03.2022 11:59
Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, marketlere yönelik "stokçuluk" ve " fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, marketlere yönelik "stokçuluk" ve " fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri; Kavaklıdere, Uluderbent ve Yeşilyurt mahallerindeki marketlerde fiyat ve stoklara ilişkin denetim yaptı. Marketlerin reyonları, sıvı yağ stokları ile diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişim incelendi.

Yetkililer, marketlere yönelik bu denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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Jandarma, Alaşehir, Zabıta, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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