Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla kuru üzüm toplama kampanyası başlattı.

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, Barış Pınarı Harekatına sonsuz destek verdiklerini belirterek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Aslında askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır. Bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşında atalarımız da üzüm hoşafı ile beslenerek enerjilerini üzümden almışlardır. Bizler de Alaşehir olarak dünyaca ünlü Sultaniye üzümüzle askerlerimize destek olmak istiyoruz." dedi.