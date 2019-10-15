Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası
Son Dakika Güncel Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

1 saat önce

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla kuru üzüm toplama kampanyası başlattı.

Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası, System.String[]

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla kuru üzüm toplama kampanyası başlattı.

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, Barış Pınarı Harekatına sonsuz destek verdiklerini belirterek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Aslında askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır. Bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşında atalarımız da üzüm hoşafı ile beslenerek enerjilerini üzümden almışlardır. Bizler de Alaşehir olarak dünyaca ünlü Sultaniye üzümüzle askerlerimize destek olmak istiyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Uğur Güzel, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı
MHP Çukurova İlçe Başkanı Öztüğ: Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]