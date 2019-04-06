Alaşehir'de MHP İlçe Başkanına Ziyaret
59 dakika önce
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı ziyaret etti.
Alaşehir
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu
, dün beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören MHP
Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı ziyaret etti.
Apan'ı tedavi gördüğü Manisa
Şehir Hastanesinde ziyaret eden Öküzcüoğlu, Apan'ın durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Apan'ın annesi ve oğluna geçmiş olsun dileklerini ileten Öküzcüoğlu aileye her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
Öküzcüoğlu, şunları kaydetti:
"MHP İlçe başkanımız Ali Apan geçirdiği beyin kanaması sonucu Salihli
'de ameliyata alındı. Daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, beyin kanamasının durdurulduğunu ancak beyinde ödem oluştuğunu belirttiler. Tansiyonu stabil hale getirmeye çalıştıklarını söylediler. Belediye meclis üyelerimiz Halil Koç
ve Remzi Şirinoğlu ile ilçe başkanımızı ziyaret ettik. Takip edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:53 Kaynak: AA
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