Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de MHP İlçe Başkanına Ziyaret

Alaşehir'de MHP İlçe Başkanına Ziyaret

59 dakika önce

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı ziyaret etti.

Alaşehir'de MHP İlçe Başkanına Ziyaret, System.String[]
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı ziyaret etti.

Apan'ı tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde ziyaret eden Öküzcüoğlu, Apan'ın durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Apan'ın annesi ve oğluna geçmiş olsun dileklerini ileten Öküzcüoğlu aileye her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Öküzcüoğlu, şunları kaydetti:

"MHP İlçe başkanımız Ali Apan geçirdiği beyin kanaması sonucu Salihli'de ameliyata alındı. Daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, beyin kanamasının durdurulduğunu ancak beyinde ödem oluştuğunu belirttiler. Tansiyonu stabil hale getirmeye çalıştıklarını söylediler. Belediye meclis üyelerimiz Halil Koç ve Remzi Şirinoğlu ile ilçe başkanımızı ziyaret ettik. Takip edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:53 Kaynak: AA

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