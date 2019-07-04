Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 'Sultaniye üzümü'ne alternatif, erkenci tür olarak ilk kez üretilen, İtalya menşeli, 'mitrobilik ofelya' cinsi çekirdeksiz üzümün hasadı yapıldı. Üzümün kilosu, 6 liradan iç piyasaya sürüldü.Emekli pratisyen hekim olan üzüm üreticisi Muharrem Cengiz, üretimin geniş zamanana yayılması için 6 yıl önce çalışmalara başladı. Cengiz, Alaşehir'in kırsal Üzümlü Mahallesi'ndeki bağında kasım ayında ürün veren 'crimson' cinsi üzüm yetiştirdi. Cengiz, 3 yıl önce, erkenci tür için çalışmalara başladı. İnternette yaptığı araştırma sonucu Türkiye'de bilinen 'crimson' familyasından, İtalya menşeli erkenci üzüm çeşidi olan çekirdeksiz 'mitrobilik ofelya' cinsi üzerinde karar kıldı. Cengiz, mahalledeki bağının 2 dekarlık bölümüne, bu üzüm cinsinden 150 asma dikti. Aroması güzel, rengi koyu mor ve çekirdeksiz olan bu üzüm türünde, asma başına ortalama 20 kilogram olarak ilk mahsul alındı. Temmuzun ilk haftasında yapılan hasatla ilk eren üzüm cinsleri arasında yer alan 'mitrobilik ofelya'ya Cengiz, iç piyasada kilosu 6 liradan alıcı buldu. Verimden memnun kalan Cengiz, bu yıl bağının kalan 8 dekarlık bölümüne de aynı türden 2 bin asma daha dikti.'AMACIM SULTANİYE ÜZÜME ALTERNATİF YETİŞTİRMEK'Yetiştirdiği türlerle temmuzda başlayıp, kasım sonuna kadar üzüm üretimini sürdüren Muharrem Cengiz, Alaşehir'in üzüm üretimine en uygun bölgelerden olduğunu belirtip, şöyle konuştu:"Dünyaca ünlü Sultaniye, tüm üreticilerde aynı anda hasat ediliyor. Dolayısıyla pazar sıkışıklığı yaşanıyor. Üzüm hasadının daha uzun süreye yayılmalı, diye düşünüyordum. Araştırmayı seven biri olarak bu işe giriştim. Temmuz ayında başlayan sezonun ağustos, eylül, ekim, kasım aylarına kadar sürmesi için araştırmalar yaptım. Önce en geç olan 'crimson' cinsini şimdi de aynı familyadan ilk eren 'mitrobilik ofelya' cinsi üzüm yetiştirmeyi başardım. 'Mitrobilik ofelya' üzüm türünü yetiştiren şu an Alaşehir ve Sarıgöl çevresinde yok. Temmuz ayının ilk haftasında hasat ediliyor. Bu bölgede bu dönemde bu tarihten önce üzüm hasadı yapılmıyor. Bugün itibarıyla çok yaygınlaşmadığı için ihracatı yok. Amacım Sultaniye üzüme alternatif üzüm yetiştirip, pazar darlığını ortadan kaldırıp, temmuz ayından kasım ayına kadar çeşitli üzüm hasadı yapabilmek. Şimdilik 2 dekar alana diktim, bunu 10 dekara çıkaracağım. Bu üzüm türünün bölgemizde yaygınlaşacağını ve piyasa açısından da olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum."Üzüm üreticisi Hüseyin Gömleksiz (79) de 'mitrobilik ofelya' cinsi erkenci üzümü yörede ilk kez gördüğünü belirterek, "Üzüm ermiş, tatlanmış. Bölgeye böyle erkenci bir türün kazandırılmış olması sevindirici" dedi.

- Manisa