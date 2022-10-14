ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DENETİM

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Yeşilyurt ve Killik mahallerindeki denetimlerde, evraklarında eksiklikler bulunan 44 motosiklet trafikten men edildi. 1'i çalıntı 5'i yakalama kararı bulunan toplam 6 motosiklete el konuldu. Trafik kurallarının ihlal eden 106 motosiklet sürücüsüne de çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi.

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt ve Killik mahallerinde, motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirmek ve yaralanma ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla, jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Denetime, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin yanı sıra Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinden jandarma ekipleri destek verdi. Denetimlerde plakasız, çalıntı ve evraklarında eksiklik olan motosikletlere işlem yapıldı. Denetimlerde, evraklarında eksiklikler bulunan 44 motosiklet trafikten men edildi. 1'i çalıntı 5'i yakalama kararı bulunan toplam 6 motosiklete el konuldu. Trafik kurallarının ihlal eden 106 motosiklet sürücüsüne de çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi. Alaşehir İlçe Jandarma Trafik Komutanı Başçavuş Mehmet Can Hazer, denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. (DHA)