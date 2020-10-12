Alaşehir'de narkotik uygulamasında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik suçlara yönelik uygulamada gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinden 63 personelin katılımı ile park, bahçe, metruk bina ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Kiraz"ın da katıldığı uygulamada 5 araç trafikten men edilirken, yaklaşık 170 gram uyuşturucu madde, 5 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Uygulamada, 352 kişinin sorgusu yapılırken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı.