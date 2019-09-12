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Alaşehir'de okul servis araçları denetlendi

1 saat önce

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Alaşehir'de okul servis araçları denetlendi, System.String[]

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Denetlemelere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da katıldı. Denetimlerde öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimalar, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve öğrenci taşıma yönetmeliğinde belirtilen gerekli belgeler kontrol edildi.

Kaymakam Uçgun, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmının sağlanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Uçgun, araçların Emniyet ve Jandarma ekiplerince denetimlerinin devam edeceğini belirterek, "Alaşehir, Manisa'da en fazla öğrenci taşıyan ilçe. Dış bölgelerimizden 245 noktadan 245 araçla, 4 bin 50 öğrencimizi taşıyoruz. Bugüne kadar da çok şükür kazasız belasız, taşımayı anlımızın akıyla yaptık. Bunu biz servislerimiz sayesinde sağladık. Taşıma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Abdullah Uçgun, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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