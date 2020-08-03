Alaşehir'de orman yangını 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozluca Mahallesi Tilki Tepesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 arazöz, 3 uçak, 1 helikopter ve 30 personel sevk edildi. Bu sırada mahalleli, ekipler gelene kadar yagına müdahalede bulunarak büyümesini önledi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 buçuk hektar ağaçlandırma sahasında dikilmiş olan çam fidanları zarar gördüğü bildirildi.