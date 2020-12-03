Alaşehir'de otomobilden hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, H.İ (49) 45 AAN 089 plakalı otomobiline bindiğinde teybinin çalındığını fark etti.
İhbar üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattıkları soruşturma sonucunda D.A (20), C.B (17) ve V.C.Ç'yi (24) gözaltına aldı.
Sulh ceza hakimliği, C.B (17) ve V.C.Ç'yi (24) serbest bırakırken D.A (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobilden çalınan teyp, sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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