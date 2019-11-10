Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Killik Mahallesi'nde Nadir Aslan yönetimindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet, Sami Kılıp idaresindeki 09 S 2002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Nadir Aslan, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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