Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
7 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Killik Mahallesi'nde Nadir Aslan yönetimindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet, Sami Kılıp idaresindeki 09 S 2002 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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