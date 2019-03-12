Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Pazar Yerinde Birden İstiklal Marşı Çalındı

Alaşehir'de Pazar Yerinde Birden İstiklal Marşı Çalındı

2 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı okutuldu.

Alaşehir'de Pazar Yerinde Birden İstiklal Marşı Çalındı, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı okutuldu. Pazar esnafı ve vatandaşlar hazır ola geçerek hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

Alaşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kapsamında ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Salı Pazarı'nda, hoparlörlerden İstiklal Marşı okunmaya başladı. Bunun üzerine pazar esnafı ve alışveriş için gelenler hemen hazır ola geçerek, marşa eşlik etti. Marşın sona ermesinin ardından Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak ve ekibi, pazarcılarla görüşüp, İstiklal Marşı'nın sosyal deney amacıyla okunduğunu açıkladı. Uçak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle bu uygulamayı yaptıklarını belirterek, gösterilen duyarlılıktan etkilendiğini söyledi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Manisa, Alaşehir, Güncel
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