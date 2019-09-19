Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın
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Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın

33 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir plastik kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.

Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir plastik kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.


Alaşehir Barış Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde Ahmet Kaynak'a ait plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Saat 20.30 sıralarında nedeni tespit edilemeyen yangın sonucu yaklaşık 50 bin civarında plastik kasa kül oldu. Yangını Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 300 metrekare alan üzerinde istif edilen plastik kasalardan, 150 metrekare alan üzerinde bulunan yaklaşık 50 bin kasa kısa sürede yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasıyla, iş makineleri toprak alanda, yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışması yaptı. Yangında bölgede bulunan elektrik trafosu da yanarken, elektrik kesintileri yaşandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma sürüyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu
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