Alaşehir'de "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi Semineri" sona erdi - Son Dakika

Alaşehir Kaymakamlığı Avrupa Birliği ve Proje Ofisi Koordinatörlüğünde hazırlanan, "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi Semineri" 41 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje Uzmanı Kazım Özdağ tarafından gerçekleştirilen seminerde başta Avrupa Birliği hibe ve fonları olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası hibe fonlarına projelerin hazırlanma teknikleri konularında 5 günlük eğitim verildi.

Seminerin son bölümüne katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun proje uzmanı Kazım Özdağ'a teşekkür ederek, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikalarını verdi.