Alaşehir'de salkım güvesine karşı mesajlı uyarı

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada yaptıkları inceleme sonrası üzüm üreticilerinin cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek, üzüm bağlarının salkım güvesine karşı korumaları için zirai ilaçlama yapılması gerektiğini bildiriyor.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Erken Uyarı Projesi" kapsamında bağ alanlarında tuzak kurma ve gözlem faaliyetleri sonucu elde ettikleri verileri değerlendirerek, çiftçilerin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor. Üreticiler mesajlı uyarı doğrultusunda zirai ilaçlama yapıyor. Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin üzüm bağları üzerinde yaptıkları teknik çalışmalar sonucunda, salkım güvesi 3.nesline karşı larva (kurt ) dönemi geldiğini tespit ederek, üreticilerden zirai ilaçlama yapmalarını istediler. Üreticilerin yapılan uyarılar doğrultusunda bağlarında zirai ilaçlama mücadelesi yapmamaları halinde larvaların üzüm verimini olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, "Salkım güvesi üzüm bağları üzerinde uçarak, birkaç yüz metre gidebilir. Yumurtasını çiçek tomurcukları, çiçeklere veya saplarına bırakır. Bir dişi ortalama 60-70 yumurta bırakabilir, hatta bazen bu sayı 100'e kadar ulaşabilir. Yeni çıkan larva tomurcuk veya çiçek içine girerek beslenir. Büyüyen larvalar üzüm tanelerine zarar verebilir. Böylece üzüm asmasında verimi olumsuz yönde düşürür. Üreticilerimizin teknik ekibimizin uyarılarını dikkate alarak, zirai ilaç mücadelesi yapmaları gerekmektedir. Zirai ilaçlama ile ilgili teknik bilgileri müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alabilirler. Teknik elemanlarımız sürekli sahada incelemeler yapıyorlar. Hangi dönemde hangi ilaçlama yapılacağını, nasıl mücadele yapılacağını üreticilerimize cep telefonlarına mesaj olarak gönderiyoruz" dedi. - MANİSA