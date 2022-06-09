Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi

09.06.2022 02:38

Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir merkezde seyyar satıcıdan gün içerisinde farklı zamanlarda tavuklu pilav yiyen 7 kişi bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen Furkan Ç. (19), Süleyman K. (52), Fatma K. (48), Ayfer A. (47), Gamze G. (24), Halil G. ve Barış K. hemen gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahade altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman K. ve eşi Fatma K.'nın tedavisi devam ediyor. Olayın ardından seyyar satıcı L.C. polis tarafından gözaltına alınırken, tavuklu pilavdan da incelenmek üzere numune alındı.

Hastanede olayı anlatan Süleyman K'nin oğlu Mehmet K, "Annemle babam oğlum için tavuklu pilav almışlar, oğlum da yememiş, bunun üzerine annemle babam ikisi birlikte yemişler şimdi hastanede yatıyorlar" dedi.

Kaymakam Uçgun'dan hastaneye ziyaret

Öte yandan olayın hemen ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da zehirlenme şüphesiyle hastanede bulunan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Doktorlardan da bilgi alan Kaymakam Uçgun, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Uçgun, "Bugün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 7 vatandaşımız geldi. Yapılan tedavilerden sonra 5 vatandaşımız taburcu edildi, 2 vatandaşımız tedbir amaçlı hastanede tedavileri sürdürülmektedir. Seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini iddia etmektedirler. Seyyar satıcı emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Tavuklu pilavdan da numuneler alındı. Tahlile gönderilecek" dedi.

Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi
Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi
Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi
Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi - Son Dakika

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