Alaşehir'de stat ve salonda tadilat çalışmaları devam ediyor

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, tadilat çalışmalar devam eden Alaşehir Şehir Stadı ve Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir stadı ve spor salonunda incelemelerde bulunduklarını, ikisinin de kısa bir süre içinde bitme aşamasına geleceğini söyledi.

Stadın çimlerinin serildiğini kaydeden Uçgun, "Spor salonumuzun çatı ve iç tadilatı devam ediyor. İkisi de en kısa sürede Alaşehirli vatandaşlarımızın hizmetine girecektir." dedi.