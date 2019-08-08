Alaşehir'de Sultaniye üzümü yüzleri güldürdü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümü için hasat dönemi başladı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümü için hasat dönemi başladı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, birçok ülkeye ihracatı yapılan üzümden bu yıl 250-300 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en çok üretildiği Alaşehir ovasında hasat heyecanı başladı. Bölgenin 'sarı altını'ı olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, kadınlar tarafından büyük bir titizlikle toplanarak kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, günlük 60 TL yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Dallardan salkımlar halinde kesilen üzümler, ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor. Üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğu söyleyen üretici Hasan Bayar, "Bu seneki rekolteden memnunuz. Tarlada toplayan işçi de, üretici de, ihracatçı da durumdan memnun. Üzümleri özellikle doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlaç kalıntısı olmayan organik ürünler yetiştiriyoruz. Üzümümüz doğal olduğu için tercih ediliyor, yurt dışına ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Alaşehir'de yaşayan ve üzüm bağlarında 20 yıldır işçi olarak çalışan Hayriye Yaman ise, "İşimizden, bağcılarımızdan memnunuz. Hava sıcak, bu biraz zor oluyor. Genelde kadınlar çalışıyor. Kadınlar bu işi daha iyi biliyor. 60 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Helal kazancımızın karşılığını alıyoruz" dedi.

Kadın işçilerin topladığı Sultaniye üzümünü üreticisinden alarak yurt dışına ihraç eden Alaşehirli firmalar da bu yılki verimden memnun. Bölgenin önemli firmalarından birinin işletme müdürü olan Ahmet Şekerci, "2019 yılı Sultaniye üzümü bağlardan kesilmeye başlandı. İhracat da başladı. Üzümümüz çok güzel. Birçok faydası var. Doğal olması nedeniyle yurt dışından çok talep var. Dünyada bu şekilde üretilen başka bir üzüm yok. Bu sadece Alaşehir'e özgü Sultaniye üzümü. Havasından doğasından dolayı bu kadar güzel" şeklinde konuştu.

Sultaniye üzümünün Rusya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine de ihraç etmeye başladıklarını söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl verimin yüksek olması nedeniyle ihracatın güzel başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl, geçen yıla göre kalite ve rekolte daha iyi, piyasa iyi gidiyor. Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 ile 3 TL arasında tarladan satılıyor, 250-300 bin ton arası da rekolte bekliyoruz. Ürünlerin büyük çoğunluğunu Rusya'ya ihraç ediyoruz, Orta Doğu ülkelerine de ihraç etmeye başladık, bu da bizim için önemli. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Erkenci üzümde sıkıntı yaşamıştık. 17 Temmuz'da yağan yağmur bizi olumsuz etkiledi. Üzümde rekolte düştü, üreticimiz mağdur oldu. Sultaniye üzümünde böyle bir sıkıntı yok. Ancak bu, olmayacak anlamına da gelmiyor. Bu nedenle üzümleri korumak için üzerine örtü örtüyoruz. Bu da maliyeti arttırıyor. Bu konuda çiftçimize destek verilmesini istiyoruz. Bu örtü örtüldüğünde üzüm Ekim ayına kadar bekler. Her bağcının ihtiyacı olan bu durum için devletten kredi yardımı desteği bekliyoruz."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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