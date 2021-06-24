Üye Girişi
Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı - Son Dakika

Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı

24.06.2021 12:40

Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 87 mahallede gerçekleştirilecek olan tarım buluşmalarının ilki Killik Mahallesinde yapıldı Proje kapsamında üreticilerin tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde...

Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 87 mahallede gerçekleştirilecek olan tarım buluşmalarının ilki Killik Mahallesinde yapıldı

Proje kapsamında üreticilerin tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 'Üreticilerle Tarım Buluşmaları' başlatıldı. İlçeye bağlı 87 mahallede gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilk toplantısı Killik Mahallesinde gerçekleştirildi. Toplantıya üreticilere büyük ilgi gösterdi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilecek olan 'Üreticilerle Tarım Buluşmaları' projesinin ilk buluşması Killik Mahallesi'nde yapıldı. Çiftçi buluşmalarının Alaşehir'in 87 mahallesinde uygulanabilecek değişik tarımsal projeler, bölgesel yetiştirilebilecek alternatif ürünler, hayvancılık desteklemeleri, bitkisel üretim desteklemeleri, hibe destek projeleri, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' Projesi ve diğer projeler ve üreticilerinin sorunlarının çözümü konularında üreticilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 87 Mahallede gerçekleştirilecek olan tarım buluşmalarında Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilere slayt gösterileri, teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalar eşliğinde eğitim verecek.

Killik Mahallesi'nde ilk uygulaması yapılan Üretici Tarım Buluşması'na Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Halk Eğitimi Müdürü Süleyman Ölmez, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ve teknik ekipler katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuları anlatırken çiftçiler de yaşadıkları sorunları nasıl çözeceklerine dair bilgiler edindi.

Alaşehir'in 87 mahallesinde 'Üreticilerle Tarım Buluşması' düzenleyeceklerini belirten ve ilk uygulamaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu memleket tarım memleketi. Bu yörenin insanları ya tarımsal faaliyetle geçiniyor, yada hayvansal üretim yapıyor. Yani küçükbaş veya büyükbaş besleyerek geçiniyor. Doğal olarak devletin üreten insanlara desteğinin de bilinmesi lazım. İlçe Tarım Müdürlüğünün ne iş yaptığını, Tarım Bakanlığının ne tür desteklerinin olduğunu bilinmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığının sayamayacağımız kadar desteği var. Hem hayvansal hem de tarımsal üretime destek veriyor. Bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Fırsat bulduğum zaman uygulamalara bende katılacağım." dedi.

Çiftçiler de yapılan çalışmanın çok yararlı olduğunu, bazı konularda eksik bilgi sahibi olduklarını ve toplantıdan faydalandıklarını belirttiler.

Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı
Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı
Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı
Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü 12:29 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi 12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı 10:43 Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi         
12:30
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok         
12:28
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Dolar güne yükselişle başladı! 8,66'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,66'dan işlem görüyor         
12:01
Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz         
11:57
Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var         
11:36
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 12:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement