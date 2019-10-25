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Alaşehir'de tarımsal sulama yenileniyor

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilecek "Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" ile 136 bin 500 dekar arazi modern sulama imkanına kavuşacak.

Alaşehir'de tarımsal sulama yenileniyor, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilecek "Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" ile 136 bin 500 dekar arazi modern sulama imkanına kavuşacak.


DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre üzüm şehri Alaşehir'de tarımsal verimi artırmak için önemli bir sulama yatırımına başlanacak.

Dünya Bankası desteğiyle başlatılan "Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" ile 4 yıllık süreçte 360 km boru döşenecek ve 136 bin 500 dekar arazi modern sulama imkanına kavuşacak.

Açıklamada, yıl sonunda ihale edilmesi planlanan projenin uygulama sahasını yerince incelemek üzere Dünya Bankası heyetinin Alaşehir'de incelemelerde bulunduğu da belirtildi.

Dünya Bankası, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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