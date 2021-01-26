Alaşehir'de Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Belediye İş Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin arasında 2021 yılı ücret sözleşmesi imzalandı.

Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan Öküzcüoğlu, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olacağını söylediklerini ve bu sözleşmeyle bunu yerine getirdiklerini belirtti.

Öküzcüoğlu, "Her zaman emeğin yanında olduk ve emeğin karşılığını veriyoruz. Albeltaş'ta ve belediyemizde çalışan işçilerimiz bankamatiğe yaklaştıklarında en az çekecekleri rakam 3 bin 101 lira olacak. ve yıl içerisinde alacakları ikramiyelerle beraber ortalaması 3 bin 300 lirayı bulacak. Ben çalışanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum ilk günkü aşkla ve şevkle Alaşehirimize hizmet etmeye devam etsinler, biz onların haklarını sonuna kadar savunacağız."

Sendika Şube Başkanı Sezgin de Başkan Öküzcüğlu'na emeğin ve emekçinin yanında olduğu için sendika ve iş arkadaşları adına teşekkür ettiğini belirtti.