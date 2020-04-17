Alaşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Salihli kara yolu Gürsu Mahallesi mevkisinde H.O. (62) yönetimindeki 07 MOD 56 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra aynı araçtaki eşi H.O. (55) ile kızları olduğu bildirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir ve Salihli Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.