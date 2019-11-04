Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de "Trashtag Challenge" etkinliği
Son Dakika Güncel Alaşehir'de 'Trashtag Challenge' etkinliği

Alaşehir'de "Trashtag Challenge" etkinliği

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünya çapındaki çöp toplama etkinliği "Trashtag Challenge" düzenlendi.

Alaşehir'de

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünya çapındaki çöp toplama etkinliği "Trashtag Challenge" düzenlendi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ilçe gençlerinden oluşan gönüllüler, sosyal medya üzerinden yapılan duyuru ile Sarısu Mahallesi'nde toplanarak Hüseyinoğlu Deresi'ndeki çöpleri toplayarak etkinliğe destek verdiler.


Etkinlik öncesinde Hüseyinoğlu Deresi'nin çöplü haliyle fotoğraflarını çeken gençler, etkinlik sonunda temiz halini de fotoğrafladılar.


Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, temiz bir çevre için dünya çapından başlatılan "Trashtag Challenge" etkinliğine, Alaşehir ilçesi olarak destek verdiklerini söyledi.


Sarısu Mahallesi'nde yapılan etkinlikte bir traktör çöp topladıklarını belirten Öküzcüoğlu, şunları söyledi:


"Bugün genç arkadaşlarımızla birlikte Hüseyinoğlu Deresi'nde dünya çapında bir organizasyon olan 'Trashtag Challenge' etkinliğini gerçekleştirdik. Buradan şişeler ve atıklar başta olmak üzere bir traktör çöp çıktı. Biz istiyoruz ki temiz ve güzel bir dünya da yaşayalım. Bu yüzden dünya çapında gerçekleştirilen bu etkinliğe bizlerde Alaşehir'den destek verdik."

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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