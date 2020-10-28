Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma - Son Dakika

Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

28.10.2020 06:05
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Bayram etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Türkiye genelinde pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Aleşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı. Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı. Olayda kurusu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

29 ekim cumhuriyet bayramı, Alaşehir, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma - Son Dakika

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