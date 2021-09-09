Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin çantasında yapılan aramada 86,51 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar ve uyuşturucu niteliği olan 12 hap ele geçirildi.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde çantasında bir miktar metamfetamin, esrar ve uyuşturucu niteliğindeki hap bulunan zanlı tutuklandı.

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