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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonları

42 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ayrı noktada operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 313 ecstasy, 321 uyuşturucu hap, 174 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklandı, İ.K. ise serbest bırakıldı.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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