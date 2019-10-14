Alaşehir'de uyuşturucu operasyonları
42 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ayrı noktada operasyon düzenledi.
Operasyonda bin 313 ecstasy, 321 uyuşturucu hap, 174 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 3 kişi de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklandı, İ.K. ise serbest bırakıldı.
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