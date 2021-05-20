Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.K. (41) adlı kadının adresinde arama yaptı. Ekili halde 10 kök Hint keneviri, 7 ayrı poşette toplam 3 kilo 175 gram esrar ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi. A.K. gözaltına alındı.

Bir diğer operasyon ise İstasyon Mahallesi'ndeki bir bağ evine yapıldı. Uyuşturucu sattığı tespit edilen H.H.'nin (33) bağ evinde yapılan aramalarda ekili halde 12 kök Hint keneviri, 19.82 gram kenevir tohumu ele geçirildi. H.H. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.