Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.B.'yi (38) takibe aldı. Ekipler, dün gece M.B.'nin Beşeylül Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 88 adet uyuşturucu hap, 0.7 gram kokain ve 2.7 gram bonzai ele geçirilirken M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu

Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter