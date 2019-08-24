Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis, bir süredir takibe aldığı uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı.



Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği 3 kişiyi takibe aldı. Bir süre şahısları izleyen polis, Barış Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan S.S (39), D.E (33) ve E.G (32) isimli şahıslar, 5.8 gram 'kristal' olarak tabir edilen metafetamin ve 10 gram esrarla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.S mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar serbest bırakıldı. - MANİSA