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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A. (36), M.K. (27), M.Ç. (26) ve M.B. (21) tutuklandı. Ö.M. (26) ve M.K. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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