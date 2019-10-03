Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.A. (36), M.K. (27), M.Ç. (26) ve M.B. (21) tutuklandı. Ö.M. (26) ve M.K. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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