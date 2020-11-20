Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

20.11.2020 23:48
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün gece yaptıkları bir çalışma sonucu Sakarya Mahallesi'nde şüpheli gördükleri otomobili durdurdu. Otomobildeki G.E.'nin (37) üzerinden 17.40 gr metanfetamin ve peçeteye sarılı daralı ağırlığı 0.33 gr bonzai maddesi, akineton uyuşturucu madde ele geçirildi. G.E. ifadesinde metanfetamin maddesini E.K.'dan, bonzai maddesini ise E.A.'dan satın aldığını söyledi.

G.E.'nin ifadesinin ardından ekipler, verdiği isimlerin adresini belirleyerek, operasyon düzenledi. Ekiplerin E.A.'nın adresinde yaptığı aramalarda 0.73 gram metanfetamin, ruhsatsız  tabanca ve tabancaya ait 7 mermi, 248 gram kubar esrar ve yine kağıda sarılı 1.53 gram esrar, 9 mm ve 7.65 mm çapında toplamda 2 fişek ele geçirildi.Öte yandan ekiplerin yine aynı mahallede yaptığı uygulamada, E.Ç.'nin (28) kullandığı otomobil durdurularak, arama yapıldı. Aramada 30.36 gram kristal, peçeteye sarılı 2.03 gram esrar ve 2 uyuşturucu içme aparatı, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Aynı otomobilde bulunan D.G.'nin (28) üzerinde 11.89 gram kristal, 2 tane 600 mgneurontın ve lyrica uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden, adliyeye sevk edilen E.K. ile E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, G.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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