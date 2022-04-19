Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

19.04.2022 16:59
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda Yeni Mahalle Gonca Sokak üzerinde 3 şüpheliyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. (29) tutuklandı. İ.Ö (31) ve M.G. (29) serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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