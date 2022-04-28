Alaşehir'de üzüm üretiminde yaşanan sorunlar çalıştayda ele alındı - Son Dakika
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Alaşehir'de üzüm üretiminde yaşanan sorunlar çalıştayda ele alındı

28.04.2022 11:39
Alaşehir'de üzüm üretiminde yaşanan sorunlar çalıştayda ele alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, önemli bir ihracat ürünü olan sultani üzümde kaliteyi arttırma hedefi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, önemli bir ihracat ürünü olan sultani üzümde kaliteyi arttırma hedefi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Alaşehir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen programda, yaş ve kuru üzümde yetiştirme, ilaçlama, kalıntısız ve kaliteli üzüm yetiştirme konuları ele alındı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 3 milyon 670 bin ton üzüm üretimine sahip olduğunu belirterek, 2021 yılında 635 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Dünya pazarında üstünlük sağlamak için doğru tarım uygulamalarının önemine değinen Uçak, şunları kaydetti:

"Sofralık ve kuru üzüm ihracatının 206 milyon dolarlık kısmı bölgemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca asma yaprağının da ihracatımız açısından önemli ürünler arasında yer aldığını biliyoruz. 30 milyon dolarlık salamura yaprak ihracatımız bulunmaktadır. Bu rakamların artması için dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için pazarın isteklerine uygun ürünler yetiştirmekteyiz."

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ise üzümde yurtdışı pazarının korunması için hem ilaç bayileri hem de çiftçilerin çok hassas olması gerektiğini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli ise Türkiye'nin önemli bir üzüm üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, bu anlamda paydaşlara büyük iş düştüğünü anlattı.

Toplantıya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, tüccar ve üreticiler katıldı.

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Alaşehir, Türkiye, İhracat, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de üzüm üretiminde yaşanan sorunlar çalıştayda ele alındı - Son Dakika


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