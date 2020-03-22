Alaşehir'de 'Vefa Sağlık Destek Grubu' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Alaşehir'de 'Vefa Sağlık Destek Grubu' kuruldu - Son Dakika

Alaşehir'de 'Vefa Sağlık Destek Grubu' kuruldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" Genelgesi doğrultusunda Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

Alaşehir'de 'Vefa Sağlık Destek Grubu' kuruldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" Genelgesi doğrultusunda Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü vekili Hüseyin Onur Sevilir, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Kızılay İlçe Temsilciliği ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerinin katılımıyla Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.


'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun' ilk toplantısında konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, "İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşlarımız Sağlık Hizmetleri için 112, Sosyal Destek Hizmetleri İçin 153 ve 653 1001 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirecekler. İhtiyaçların karşılanması hususunda Alaşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, SYDV, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri görevlendirildi." dedi. - MANİSA

Abdullah Uçgun, Alaşehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:42 Kaynak: İHA

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