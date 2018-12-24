Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Verilen Sözler Bir Bir Yerine Geliyor

Alaşehir'de Verilen Sözler Bir Bir Yerine Geliyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin birlikte sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanan Hacıaliler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Alaşehir'de Verilen Sözler Bir Bir Yerine Geliyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin birlikte sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanan Hacıaliler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da çalışmaları yerinde inceleyerek verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Vatandaşlarımıza her zaman verdiğim bir söz var. Şartlar ne olursa olsun hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Çünkü bir söz verdik ve biz sözümüzü tutarız Alaşehir'de hizmet durmayacak. İşte bunun kanıtı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Geçtiğimiz aylarda gerekli incelemelerini gerçekleştirip eksiklerini tespit ettiğimiz Hacıaliler Mahallemizde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Mahallemizde kısa sürede tamamlamayı planladığımız asfaltın ardından vatandaşlarımız yeni ve modern bir yola kavuşmuş olacak.Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hacıaliler Mahalle Muhtarı Özer Demir ise Başkan Uçak ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Manisa, Alaşehir, Güncel
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