Alaşehir'de Vinç Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
- Devrilen vinçten detay görüntüler Polis ekiplerinin kaza yerinde beklemesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Alaşehir'de vinç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- Devrilen vinçten detay görüntüler Polis
ekiplerinin kaza yerinde beklemesi İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Alaşehir
'de vinç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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