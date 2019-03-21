Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Vinç Kazası: 1 Ölü

Alaşehir'de Vinç Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

- Devrilen vinçten detay görüntüler Polis ekiplerinin kaza yerinde beklemesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Alaşehir'de vinç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaşehir'de Vinç Kazası: 1 Ölü, System.String[]
- Devrilen vinçten detay görüntüler
Polis ekiplerinin kaza yerinde beklemesi
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Alaşehir'de vinç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:13 Kaynak: AA

İtfaiye, Polis, Alaşehir, Güncel
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