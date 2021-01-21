Alaşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarından toplanan artık ürünler, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Temizlik işçileri tarafından akşam saatlerinde çeşitli semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, Karadağ, Horzumalayaka, Osmaniye, Kozluca mahallelerinin yüksek kesimlerine götürüldü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, havaların soğumasıyla ilçenin yüksek kesimlerine kar düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Havaların soğuk gitmesi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban dostlarımıza zaten belediye olarak, yiyecek ve su bırakıyoruz. Temizlik işçilerimiz de her hafta salı günleri kapalı pazar yerimizde kurulan semt pazarında pazarcı esnafının bıraktığı sebze, meyve ve et gibi artık maddeleri ayrı toplayarak, yaban hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak istedik."