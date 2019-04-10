Alaşehir'de Yeni Dönemin İlk Belediye Meclisi Toplandı

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk belediye meclis toplantısı, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk belediye meclis toplantısı, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Toplantıya belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan ilk belediye meclis toplantısında görev dağılımı ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi seçimleri yapıldı. 32 kişiden oluşan Alaşehir Belediye Meclis üyeliklerinde Ahmet Öküzcüoğlu, Bilgehan Noyan ve Fedai Kozan dışında tüm üyeler değişti.



Alkışlar eşliğinde bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir çok güzel bir demokrasi sınavını başarıyla atlattı. Tercihler bizden yana kullanıldı. Oy veren vermeyen tüm Alaşehirlilere teşekkür ediyorum. Alaşehir'e ayrım yapmadan, etnik kökenine bakmadan her partiye mensup vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım. Alaşehir'e hizmeti ibadet anlamında gördüğüm için mesai tanımadan 24 saat sizlerin hizmetindeyim. İnşallah sizleri beş yıl sonra sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız. İlk yapacağımız iş Alaşehir Belediyesini şeffaflaştırmak olacak. 10 gün içerisinde Alaşehir Belediyesinin mali tablosunu belediyenin önündeki bilbordlardan ilan edeceğim. Bunu geleneksel hale getirip, her yıl yayınlayacağız. Beşinci yıl sonunda da ne yapmışız, ne bırakıyoruz onları şeffaflaştıracağız. Tek partinin değil, tüm partililerin mutlu olacağı bir sitem kuracağız. Alaşehir'in yönetiminde herkesi dinleyip, görüşlerini alacağız ve herkesin yönetimde katkısı olmasını sağlayacağız. Meclis üyesi arkadaşlarımla bir aile üyesi gibi çalışacağız. Hep birlikte Alaşehir'i ismine yakışır bir şekilde 'Ala şehir' yapacağız." dedi.



Görev dağılımları



Mecliste yapılan görev dağılımda Cihan Yıldırım, Aynur Dağ, Bilge Altan katip üyeliklere, meclis başkan vekilliklerine CHP'li üyeler Ali Zengin ve Mehmet Hanifi Aydın, meclis üyeliklerine Mehmet Atıf Erdem, Ayşe Musal, Cihan Yıldırım, Plan Bütçe Komisyonuna Remzi Şirinoğlu, Halil Koç, Bilge Altan, Ahmet Kandemir (Cumhur İttifakı) ve Muzaffer Karakaya (Cumhur İttifakı), İmar Komisyonuna Halis Özcan, Erdil Dağdelen, Emir Engin, Ahmet Enç (Cumhur İttifakı), Çağrı Oğuzalp Coşkun (Cumhur İttifakı) seçildi.



Çiftçi Malları Koruma Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Özer Demir, İbrahim Beler, Mustafa Örs, Mustafa uysal ve Abdil Korkutalp, Murakabe üyeliklerine de Yunus Demir, Mustafa Deniz, H. Hüseyin Güngör, Atilla Uysal ve Hüseyin Ayyıldız seçildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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