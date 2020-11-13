Alaşehir'de yeni Kovid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika

Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler alındı.

İlçe Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, pazar yerlerinde HES kodu ile kontroller yapılacak ve risksiz olan esnafın tezgah açmasına müsaade edilecek.

Market, pazar yeri ve manav gibi iş yerlerinde müşterilerin elle temasını engellemek amacıyla ürün poşetli halde satışa sunulacak.

Yine 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün sadece saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.

Salgın önlemleri kapsamında Alaşehir'deki pazar yerleri ile Sekine Evren Caddesi, Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.