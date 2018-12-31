Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Yeni Yıla Özel Etkinlik Durağı

Alaşehir'de Yeni Yıla Özel Etkinlik Durağı

27 dakika önce

Alaşehir Belediyesi tarafından, yeni yıl nedeniyle vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilip eğlenceli anlar yaşayabilmeleri için belediye hizmet binası önüne etkinlik durağı yerleştirdi.

Alaşehir'de Yeni Yıla Özel Etkinlik Durağı, System.String[]
Alaşehir Belediyesi tarafından, yeni yıl nedeniyle vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilip eğlenceli anlar yaşayabilmeleri için belediye hizmet binası önüne etkinlik durağı yerleştirdi.

Alaşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Uçak'ın göreve gelmesiyle birlikte başlattığı sosyal projeler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Projeler kapsamında belediye ekipleri tarafından yeni yıl nedeniyle vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilip eğlenceli anlar yaşayabilmeleri için belediye hizmet binası önüne etkinlik durağı yerleştirildi. Yeni yıl için özel hazırlanan, içerisinde suni kar, suni kardan adam, çam ağacı ve bank bulunan etkinlik durağına giren vatandaşlar yeni yıl heyecanını ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıl dileğinde bulundular

'Sokakta müzik' sanatçılarının seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlara Başkan Ali Uçak tarafından pamuk şeker, mısır, atkı, gazoz açacağı, kalem ve balon dağıtıldı. Etkinlik durağına girip yeni yıl dileğinde bulunan vatandaşlar durağın yanına yerleştirilen dilek kutularına dileklerini attı. Çalışmanın gelecek yıllarda da devam etmesini ifade eden vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Ali Uçak, Alaşehir, Güncel
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